Judici contra la vulneració del dret al secret professional a Mallorca

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) va celebrar ahir el judici contra el magistrat Miguel Florit pel cas Mòbils. El jutge mallorquí, ja jubilat, s'enfronta a 42 anys d'inhabilitació professional pels presumptes delictes de prevaricació continuada, contra la inviolabilitat de domicili, contra l'exercici del dret al secret professional periodístic i per intercepció il·legal de comunicacions. El TSJIB haurà d'aclarir ara si Florit va vulnerar el dret al secret professional quan va rastrejar les trucades i posicionaments i va intervenir, el setembre del 2018, els telèfons mòbils dels periodistes Francisco Mestre, del Diario de Mallorca, i Blanca Pou, de l'agència Europa Press, que cobrien el cas Cursach, una de les grans trames de corrupció que s'han destapat a les illes Balears.

«El meu deure era investigar el delicte i vaig pensar que havia de sucumbir al secret professional». Amb aquestes paraules va defensar Florit la requisa de mòbils a periodistes per identificar les seves fonts. «Vaig estimar que no comprometia el secret professional», va argumentar Florit. «No eren tan secretes les fonts, ja que en les seves informacions ja deien que eren policials», va dir, afegint que volia contrastar si hi havia contactes amb funcionaris implicats en la causa.

El periodista de Diario de Mallorca, Francisco Mestre, va relatar com va transcórrer el dia en què la policia li va retirar el telèfon. «Em va portar al despatx d'una secretària judicial, es va tancar la porta i em va demanar el mòbil», va recordar Mestre, que va afirmar que «hauria pogut enfrontar-me físicament als policies, però hi havia una ordre judicial». El periodista va assenyalar que va lliurar el mòbil perquè «no tenia altra opció». Mestre va relatar que, arran de la requisa del seu mòbil, «s'han acabat les meves fonts, la gent m'ha deixat de trucar, fins i tot amics que tenia ja no ho són».

També va declarar, en qualitat de testimoni, la directora del Diario de Mallorca, Maria Ferrer, que va explicar els efectes que va tenir per a ell la requisa del seu mòbil. «No ha pogut tornar a escriure sobre tribunals», va acabar sintetitzant Ferrer.

En la seva declaració, la periodista d'Europa Press, Blanca Pou, va relatar com durant la requisa del seu mòbil va invocar el seu secret professional i com els policies i la secretària judicial la van advertir que «s'estava investigant un delicte i el secret professional passava a un segon pla». La periodista va explicar com en aquell moment va demanar «parlar amb els serveis jurídics de l'agència» perquè «s'estava vulnerant el meu secret professional i ells em van dir que no, que hi havia una ordre judicial», va afegir Pou.

L'inspector en cap de la policia judicial, responsable de la investigació, va assegurar que quan van confiscar els terminals «ja sabíem qui era la font». «Ens van dir que no volien revelar les seves fonts i el que jo els vaig dir és que la font ja era coneguda», va relatar el policia, i va afegir que només buscaven «evidències» per «depurar responsabilitats» per les filtracions.