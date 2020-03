Disney + oferirà totes les temporades de «Los Simpson» al seu catàleg

A poc a poc es van coneixent nous detalls sobre l'oferta que la plataforma Disney + oferirà als seus subscriptors a Espanya a partir del 24 de març. A banda de totes les pel·lícules de la factoria, i de títols populars com la sèrie The Mandalorian, el nou servei en streaming inclourà en el seu catàleg tots els episodis de Los Simpson, la veterana sèrie d'animació creada per Matt Groening, Sam Simon i James L. Brooks el 1989, que ja ha arribat a la 31a temporada als Estats Units. Així ho va confirmar la plataforma mitjançant el seu perfil a Twitter, amb el qual promociona el seu llançament anunciant que la seva oferta de continguts inclourà fins a 600 episodis de la famosa sèrie.