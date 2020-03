Atresmedia renova per dues temporades més la sèrie juvenil «Luimelia»

El grup Atresmedia ha decidit renovar Luimelia per dues temporades més. La sèrie juvenil protagonitzada per Luisita i Amelia, els dos personatges d' Amar es para siempre, es va estrenar el mes de febrer passat a través de la plataforma AtresPlayer Premium. La ficció, produïda per Atresmedia TV en col·laboració amb Diagonal TV, és protagonitzada per Paula Usero i Carol Rovira, les mateixes actrius que donen vida als personatges a la sèrie d'Antena 3. D'aquesta manera, ara per ara, la sèrie tindrà una segona i una tercera temporada.