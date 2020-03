Ana Belén reivindica la seva trajectòria en un documental de Movistar +

Més de quaranta pel·lícules, unes trenta obres de teatre, trenta-cinc discos i un Goya d'honor avalen la carrera d'Ana Belén, una artista que va començar com a nena prodigi i es va convertir en una icona de l'Espanya lliure. Sobre la seva trajectòria gira La corte de Ana, el documental dirigit per Fernando Méndez Leite que repassa la carrera d'aquesta artista tot terreny que ha sabut estar i mantenir-se durant més de quaranta anys en el món de la interpretació i que Movistar estrena aquesta nit a les 22 h. En aquest treball, Ana Belén reviu algun dels seus records i «es reinvidica com una dona treballadora», segons informa la plataforma.