La 1 de Televisió Espanyola avança la seva franja del 'prime time', que comença a les 22 h

La 1 de Televisió Espanyola ha avançat des des d'aquesta setmana la seva programació de prime time, que comença a les 22 h, per adaptar-se a la nova demanda dels espectadors, davant les mesures de confinament decretades per les autoritats. D'aquesta manera, tots els programes i pel·lícules de màxima audiència s'emetran just després del Telediario 2. En relació amb el programa Tvemos, presentat per Mary Ruiz, la Corporació pública ha detallat que passarà a emetre's els caps de setmana, a les 14.30 hores, en el buit deixat per l'espai Corazón.