Movistar manté aquesta setmana els programes «La Resistencia» i «Late Motiv»

L'entreteniment no descansarà aquesta Setmana Santa marcada per la crisi de la Covid-19 a Movistar+. Segons la plataforma de pagament, dos dels seus programes més reeixits, Late Motiv, en la seva versió domèstica amb Andreu Buenafuente, i La Resistencia, de David Broncano, no faltaran a les cites de dilluns a dijous a #0. El vessant d'entreteniment del canal generalista de la plataforma tindrà aviat un nou protagonista amb l'estrena de LocoMundo Indoor, una versió des de casa de LocoMundo, amb l'humorista Quequé i el seu equip de col·laboradors.