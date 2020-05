Informàtics catalans creen una aplicació per triar programa a la televisió

Tres informàtics barcelonins han creat l'aplicació Watchie, «una ajuda per seleccionar els programes preferits dels teleespectadors», asseguren, en un moment en què ha augmentat el consum televisiu a causa del confinament per la pandèmia de coronavirus. Els creadors, Daniel Grande, Roger Gorriz i Carlos González, han explicat que Watchie «busca pel·lícules i sèries en qualsevol plataforma de streaming basant-se en els gustos de l'usuari i en la qualitat dels continguts».

Els joves han volgut donar resposta a l'eterna pregunta quan algú s'asseu al sofà davant de la pantalla: «Què veiem aquesta nit?», i per això l'aplicació «busseja entre totes les plataformes disponibles a Espanya i recomana continguts, no només per la seva novetat, sinó també per la seva qualitat basant-se en portals cinematogràfics com IMDB, FilmAffinity i Rotten tomatoes».

El germen de l'aplicació va néixer, expliquen, fa un any, quan els tres amics treballaven a la mateixa companyia tecnològica, però no va ser fins al decret de l'estat d'alarma quan els seus creadors es van animar a llançar el projecte, aprofitant el temps lliure que els deixava el confinament.

L'aplicació es pot descarregar de manera gratuïta des de Google Play o l'App Store.