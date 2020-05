Netflix estrenarà la quarta i última temporada de «Por 13 razones» el 5 de juny

La quarta i última temporada de la sèrie per a adolescents Por 13 razones ja té data d'estrena. Netflix ha confirmat que serà el dia 5 de juny quan els espectadors de la ficció creada per Brian Yorkey i basada, inicialment, en la novel·la homònima de Jay Asher podran veure com els seus protagonistes prenen les decisions crucials mentre es prepararen per a la seva graduació. Per anunciar la data d'estrena, la plataforma de continguts en streaming ha publicat a les seves xarxes socials un emotiu vídeo de comiat amb imatges del final del rodatge.