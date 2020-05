El 33 estrena dos nous formats amb una clara aposta pel feminisme

El canal 33 estrena aquesta setmana les sèries Correspondències i Bàlsam, en el marc de la iniciativa «La Crida del 33» per «fomentar la innovació i la creació de productores i talent» de contingut cultural. Segons el director de TV3, Vicent Sanchis, es tracta de dues de les cinc guanyadores de la primera convocatòria, impulsada com a finestra per als creadors joves.

Aquest mateix dijous a la nit arriba Correspondències. Coproduït amb Goroka tv, es tracta d'una una sèrie documental en què diferents dones reflexionen a través de videocartes sobre què vol dir ser dona. A través d'un diàleg íntim gravat per elles mateixes, parlen de temes com la identitat, la carrera professional, la maternitat, el desig, els estereotips, la feminitat i la família. Cada capítol està protagonitzat per dues dones: Txell Bonet i Victoria Szpunberg; Laia Abril i Bieke Depoorter; Luna Miguel i María Sánchez; Miriam Hatibi i Hajar Brown; Íngrid Guardiola i Marta Segarra; i Carla Simón i Dominga Sotomayor.

Per la seva banda, Bàlsam, una coproducció amb Batuta Audiovisual que arriba divendres, és un documental musical que explora les músiques vives a peu de carrer. Cada capítol presenta una comunitat musical diferent, a partir de la quotidianitat de dues persones que en formen part. La voluntat de tots els impulsors és que alguna de les protagonistes de cada capítol fossin dones. «A Catalunya hi ha una diversitat cultural enorme, ens permetia mostrar un ventall molt ric», va dir la directora del programa, Marta Ferrer, en la presentació dels formats que va tenir lloc dimarts.



Problemes de producció interna

Pel que fa a la producció interna, Sanchis va detallar que «recuperen lentíssimament» l'activitat, revisen mensualment els plans i les mesures per garantir la seguretat. En referència a les produccions externes, la caiguda en picat de la publicitat fa aflorar «problemes» per contractar els programes previstos «No tenim garanties que puguin tornar alguns programes per falta de pressupost», va assenyalar Sanchis. Es tracta d'espais que no seran viables per les mesures de seguretat o «perquè són cars». Com a contrapartida, Sanchis va avançar la signatura «imminent» d'una aportació de 6 milions d'euros per part del departament de Cultura que es destinarà a la producció.