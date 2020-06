David Solans no participarà en la segona temporada de «Merlí: Sapere Aude»

David Solans no formarà part de l'elenc de la segona temporada de Merlí: Sapere Aude, la sèrie en la qual interpreta Bruno Bergeron i on s'ha convertit en un dels personatges més destacats per la seva relació amb el Pol, el protagonista interpretat per Carlos Cuevas. «En principi, el Bruno no serà a la segona temporada», ha confessat l'actor en una entrevista al perfil Youmagazinees. També ha volgut explicar que aquesta vegada, a diferència de quan va abandonar Merlí per decisió pròpia, la seva baixa es deu a una decisió de guió: «El creador ha pensat que hi havia trames més interessants per explorar», ha explicat Solans.