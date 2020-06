La humorista i reportera Susi Caramelo tornarà al carrer amb «Caramelo»

La humorista i reportera Susi Caramelo es posa al capdavant d'un nou programa, Caramelo, una producció de Movistar+ en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio). De moment, abans de l'estiu n'avançarà una primera entrega especial, Orgullo Caramelo, d'una hora de durada com a tastet del programa setmanal que arribarà al setembre.

«Susi Caramelo ha fet una llista boja de desitjos per complir durant la seva confinament, ara que té un programa propi ho intentarà anar complint», expliquen fonts de Movistar, que detalla que ara sortirà als carrers «per veure com ha anat el món sense ella durant aquests mesos, xerrarà amb amics, veïns i amb qualsevol que es creui en el seu camí. I a Chueca, tractarà de fer realitat un dels seus somnis, el primer de tots que tindrà com a escenari les celebracions de l'Orgull LGTBI 2020».

El programa tindrà «un parell de cameos bojos amb cares molt conegudes d'artistes que li donaran consells i segur que deixaran algun moment memorable», assenyala la plataforma.