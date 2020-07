El CAC «va conculcar la legalitat» per defensar Terribas, segons la Justícia

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) va «conculcar la legalitat» per defensar la periodista Mònica Terribas, segons el Jutjat número 11 de de Barcelona. El tribunal ha anul·at l'acord sobre «l'anàlisi de les referències a la presència en carreteres i autopistes de Catalunya de vehicles dels cossos de seguretat estatals a Catalunya al programa El Matí de Catalunya Ràdio, emès per Catalunya Ràdio el 22 de setembre del 2017», ja que assegura que la manera com es va debatre i votar l'abstenció del conseller Daniel Sirera vulnera la legalitat.

El 22 de setembre del 2017, la periodista va demanar als oients que relatessin els moviments policials en plena operació per frenar la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. Quan el CAC va analitzar l'actuació de Terribas, el president de l'ens i dos consellers més van impedir votar a l'exdiputat popular amb l'argument que, sobre ell, requeia una «eventual sospita de parcialitat, encara que sigui per simple aparença», i així van evitar la reprovació a Terribas.

Segons E-notícies, la sentència assegura que ha quedat acreditat que l'acord es va assolir «prescindint totalment i absolutament de procediment legalment establert i de les normes que contenen regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats, de manera que és nul de ple dret».