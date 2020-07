Orange TV estrena una sèrie de terror al Camí de Sant Jaume

Orange TV estrenarà en primícia els dos primers episodis de Caminantes la nit d'avui, divendres, i oferirà en exclusiva demà dissabte la sèrie completa, una història de terror ambientada al Camí de Sant Jaume, creada i escrita per José A. Pérez Ledo i dirigida pel cineasta basc Koldo Serra.

Rodada amb telèfons mòbils d'última generació, la sèrie es nar-ra des de la tècnica del «metratge trobat», que s'utilitza com a recurs narratiu per reconstruir els passos de cinc joves pelegrins desapareguts.

La primera sèrie de ficció original d'Orange, produïda juntament amb 100 Balas (The Mediapro Studio), consta de vuit episodis de 20 minuts de durada cadascun.

Aposta pel gènere de terror amb una trama de suspens que utilitza com a principal recurs narratiu la tècnica del «metratge trobat», on les captures realitzades amb els mòbils dels protagonistes, localitzats dos mesos després que s'hagi perdut el seu rastre, formen el fil conductor de la història per esbrinar què els ha passat.

Per dotar de més realisme aquesta tècnica, tota la part de la ficció que reconstrueix la història dels cinc desapareguts ha estat rodada en qualitat 4K amb telèfons mòbils configurats per simular una càmera professional. A més s'han utilitzat aplicacions i filtres, molt habituals entre els més joves.

Els protagonistes principals de la sèrie són els cinc joves desapareguts, als quals donen vida Daniel Ibáñez, Alexandra Pino, Carlos Suárez, Songa Park i Lucas Miramón.

A més, completen el repartiment els actors Eguzki Zubia, Pako Revueltas, Javier de Córdoba i Guillermo de Córdoba.

Ambientada en la part del Camí de Sant Jaume que transcorre per la Selva d'Irati, a Navarra, la sèrie es va rodar durant la tardor passada en diferents localitzacions de Biscaia, com Gorbeia, el Palau Munibe, la fageda d'Otzarreta i l'alberg de pelegrins de Markina.