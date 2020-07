Movistar+ produeix la primera sèrie televisiva d'Alejandro Amenábar

Movistar + i la companyia nord-americana AMC Studios han signat un acord de producció per a la sèrie del guanyador de l'Oscar Alejandro Amenábar. La cadena ha qualificat l'acord com «una de les aliances més rellevants per a la producció de ficció en el terreny internacional», i l'associació de les dues marques garanteix la distribució de la sèrie als Estats Units, Canadà, Regne Unit, Amèrica Llatina, Carib i territoris associats. La sèrie tindrà 6 episodis de 45 minuts de durada, començarà a rodar-se aquest estiu i s'estrenarà el 2021, en exclusiva a Movistar +. AMC Studios ha produït títols com The Walking Dead.

Ed Carroll, chief operating officer d'AMC Networks, ha explicat que el projecte «narra una història inèdita entre Espanya i els Estats Units, inspirada en fets reals». Segons Carroll, es tracta «d'una trama plena d'intrigues internacionals i batalles judicials al voltant del major tresor submarí de la història». D'altra banda, Sergio Oslé, president de Movistar +, ha afirmat que l'acord «és una fita molt rellevant no només per a Movistar + sinó per a la indústria audiovisual en espa-nyol».

Alejandro Amenábar s'encarregarà de la direcció de la sèrie després de l'èxit de la seva pel·lícula Mientras dure la guerra (Original Movistar +). Amenábar també n'ha coescrit el guió al costat d'Alejandro Hernández. Concebuda com una sèrie d'investigació i aventures, la sèrie està inspirada en la novel·la gràfica El tresor del Cigne Negre de Paco Roca i el diplomàtic i escriptor Guillermo Corral.

L'argument girà entorn d'Alex Ventura, un jove i inexpert diplomàtic, que es veu convertit sense proposar-s'ho en el líder d'una missió que posarà a prova totes les seves conviccions: recuperar el tresor submarí robat per Frank Wild, un aventurer que recorre el món saquejant el patrimoni comú de les profunditats de la mar. El protagonista descobrirà la importància de l'amor en el que un creu.