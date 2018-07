El FUBages i Sant Andreu Salut acorden a Xile la creació d'un màster interuniversitari i un seminari internacional

Les direccions generals de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) i de la Fundació Sant Andreu Salut han realitzat una visita de caire acadèmic i institucional a Xile de l´11 al 15 de juny de 2018. El seu objectiu era consolidar les relacions de col·laboració amb diferents institucions del país sudamericà i explorar noves línies de treball conjunt. El resultat principal de les diferents trobades ha estat l´acord per a la creació d´un màster interuniversitari en Gestió i Atenció a les Persones Grans i per a la reedició d´un seminari internacional d´Atenció a la Gent Gran.

Valentí Martínez, director general de la FUBages, i Manel Valls, director general de Fundació Sant Andreu Salut, es van trobar amb els responsables de la Universidad de San Sebastián amb els quals van decidir posar en marxa un nou màster compartit amb el campus Manresa de la UVic-UCC. Es tracta d´un programa pensat per a professionals de l´atenció a la gent gran que combina formació de l´àrea assistencial i amb la de gestió de serveis i institucions adreçades a aquest col·lectiu. Aquest és un enfocament molt innovador a Xile, on aquests dos tipus de coneixements difícilment coincideixen en una formació de postgrau. A més, es planteja en un format mixt que inclou treball online completat amb sessions presencials tant al país andí com a Catalunya. La voluntat és posar-lo en marxa a partir de l´abril de 2019.

Martínez i Valls van aprofitar la visita per fer dues conferències sobre Lideratge professional en Salut i Nous models d´atenció a la gent gran, respectivament. Es van celebrar a la Facultat de Ciències de la Salut de la Universidad de San Sebastián i van assistir-hi unes 120 persones.

D´altra banda, els dirigents de les dues institucions manresanes també es van trobar amb els responsables de la Direcció de Desenvolupament Comunitari de la Municipalitat de Santiago de Chile. Conjuntament, van posar les bases per reeditar per segona vegada el Congrés Internacional d´Envelliment i Dependència, el juny de 2019, satisfets dels resultats del que es va dur a terme, el novembre del 2015.

Finalment, els contactes realitzats durant l´estada dels dos directors generals a Xile han permès materialitzar diferents acords per a intercanvis i mobilitat internacional de professorat i alumnat amb les universitats de San Sebastián, la Tecnológica de Chile (INACAP) i la Central de Chile.