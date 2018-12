Infants gaudeixen de les propostes de ciència i experimentació fetes per estudiants d'UManresa

200 nens i nenes fins als 6 anys han participat en la vuitena edició de la Fira d'Experimentació organitzada pels estudis d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC al Museu de la Tècnica de Manresa. La Fira s'ha limitat enguany a 200 infants -100 per torn- amb l'objectiu de garantir una bona experiència tant per als nens com a les seves famílies. D'aquesta manera, els infants han tingut més espai i més facilitat d'accedir a les diferents propostes que la Fira ha posat al seu abast.

La Fira serveix perquè les estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil posin a prova amb nens i nenes les propostes creades en el marc de l'assignatura «Didàctica del coneixement del medi». Hi han participat 30 alumnes amb onze propostes.

A més dels treballs de les alumnes, la Fira complementat amb propostes procedents del Lab 0_6, el centre per a la promoció de l'educació científica a les primeres edats d'UManresa, i del Lab sobre rodes, i amb propostes d'activitats del Museu de la Tècnica.

En el marc de la Fira s'ha estrenat l'exposició Ciència des del néixer produïda pels estudis d'Educació Infantil d'UManresa. Inclou textos que conviden a la reflexió al voltant de l'experimentació científica a les primeres edats i il·lustracions cedides per Francesco Tonucci. Compta també amb el suport de l'editorial Graó, que gestiona els drets de l'obra del pedagog italià.