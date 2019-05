Estudiants d'infermeria proven la realitat augmentada per assajar procediments intramusculars

28 estudiants de primer i tercer curs i 8 professors del Grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la UVic-UCC han participat avui en un taller per posar a prova la realitat augmentada com a eina d'aprenentatge de procediments intramusculars. El taller forma part de les activitats del projecte internacional Arsim2care, que lidera la Facultat d'Infermeria de la Universidad Pública de Navarra i en el qual col·laboren els estudis d'Infemereria d'UManresa. El projecte consisteix en aplicar la realitat augmentada a la simulació clínica per facilitar als estudiants l'aprenentatge de procediments invasius. En aquest sentit s'està treballant en el desenvolupament d'un software que faciliti als estudiants l'adquisició de competències tècniques. En el marc d'aquesta col·laboració avui UManresa ha rebut la visita de les líders del projecte, Letícia San Martin, Nelia Soto i Paula Escalada, totes tres infermeres i professores de la Universidad Pública de Navarra. A més d'oferir el taller als estudiants, prèviament han ofert una xerrada per explicar el projecte a totes les persones que hi estiguessin interessades.