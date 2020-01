L'art a l'escola serà el tema del Cicle Obert de Conferències Educatives

El grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC posa en marxa aquest dijous, 9 de gener, una nova edició del Cicle Obert de Conferències Educatives, que en aquesta ocasió es dedicarà a tractar temes vinculats amb l'art en l'àmbit educatiu. El cicle l'obrirà el mestre especialista d'Educació Artística Dimas Fàbregas, amb la conferència titulada "L'art per capgirar l'aula". Fàbregas explicarà com la conversa a partir d'obres d'art contemporani poden servir per a l'aprenentatge curricular globalitzat.

El cicle continuarà el dia 28 de gener amb la xerrada "Les artis i els espais públics", a càrrec de l'artista Marta Ricart; el 26 de febrer amb el mestre especialista d'Educació artística Antoni Vila, que parlarà de "La revolució dels ulls"; i acabarà el 9 de març amb Montserrat Cortadellas, artista visual i plàstica, que pronunciarà la xerrada titulada "Lligam entre art i ciència". Totes les conferències es faran a les sis de la tarda, a la sala d'actes de l'edifici FUB1.

La programació de les xerrades forma part de les activitats de la setena edició del curs Escoles Singulars, que té com a principal objectiu donar a conèixer experiències innovadores dutes a termes per centres educatius. A banda de les conferències, el curs inclou la visita a tres centres educatius i una trobada final. En aquesta edició es visitaran l'Escola Immaculada de Vilassar de Dalt, l'Escola Camins de Les Franqueses del Vallès i l'Escola Sant Jordi de Fonollosa.