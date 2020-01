L'equip de ginecologia i obstetrícia de SSIBE entrena la comunicació de males notícies amb el CISARC

Clínics i psicòlegs de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) i del Centre d'Innovació en Simulació (CISARC) d'UManresa han impartit conjuntament un programa de simulació en males notícies adreçat a l'equip interprofessionals de ginecologia/obstetrícia. El programa pretén que el personal d'aquest equip adquireixi habilitats comunicatives i de gestió de situacions que han d'afrontar en el dia a dia per acompanyar pacients i familiars. Un dels trets característics del programa formatiu és que ha treballat el coneixement de diferents tipus de personalitat i de les diferents reaccions que poden tenir famílies i pacients per millorar la interacció dels professionals d'aquesta unitat.

Aquesta formació forma part del conveni subscrit entre SSIBE i el CISARC per impulsar la formació del personal d'aquesta institució utilitzant la metodologia de la simulació. A partir d'aquesta primera experiència, aquest programa s'oferirà a altres centres sanitaris que hi puguin estar interessats. L'objectiu del CISARC i de la Càtedra de Simulació de la UVic-UCC, liderada pel campus UManresa, és treballar en programes que puguin servir per assessorar i donar suport als hospitals en la instauració de la millora contínua de les unitats formatives de simulació per impulsar una millor formació i la seguretat del pacient.