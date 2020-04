UManresa obre la inscripció als màsters i postgraus per al curs 2020-2021

El Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC va obrir el 30 de març el termini d'inscripció als màsters i postgraus del curs 2020-2021. Les principals novetats de la convocatòria formativa són el Màster en Motricitat Orofacial, que després de sis anys d'impartir-se en modalitat presencial, es transforma en semipresencial, i un nou Màster en Transformació Digital dels Serveis de Salut i Socials que pretén formar professionals d'aquests sectors en la comprensió, ús i aprofitament de les tecnologies digitals que estan transformant aquest sector, tant des del punt de vista de la gestió com de l'atenció assistencial.

De l'oferta, també en destaquen el Màster en Infermeria en Sinologia i Patologia Mamària, un Postgrau en Direcció i Gestió Pública i el Màster en Business Administration (MBA). Pel que fa al primer, ofereix formació especialitzada per a personal sanitari i és el primer del país adreçat a personal d'infermeria que es vulgui especialitzar en sinologia, en la línea d'altres països europeus on ja existeix la figura de l'infermer o infermera referent en aquest àmbit. El Postgrau en Direcció i Gestió Pública s'impartirà conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i hi col·laboren entitats locals i universitats del territori. Finalment, pel que fa al MBA, destaca per l'equip docent de prestigi, amb experts de primer nivell i adreçat a persones que vulguin adquirir noves responsabilitats o fer un canvi de sector professional, afrontar nous reptes amb integritat i creativitat, liderar en entorns complexos i adquirir eines i confiança per emprendre un projecte empresarial. La incorporació d'eines de desenvolupament directiu i de gestió d'equips com Insights Discovery o Management Colors fan de l'MBA de la UVic-UCC un programa que afavoreix la incorporació de soft skills de direcció com a complement imprescindible als coneixements sobre els diferents àmbits funcionals de l'empresa.

Una vegada més, les propostes formatives de tercer cicle d'UManresa es concentren en les àrees d'expertesa de la institució: salut, empresa i educació. En l'àmbit empresarial, a banda del MBA, s'oferirà un Màster en Direcció Comptable, Financera i Tributària integrat per tres postgraus: Comptabilitat i finances, Comptabilitat i fiscalitat, Fiscalitat i Finances. A part, s'oferirà un quart postgrau sobre Recursos Humans. Pel que fa a la Salut, a més dels Màsters en Sinologia i Motricitat Orofacial, s'han programat edicions a Manresa i a les Balears del reconegut Màster en Emergències Extrahospitalàries; una nova edició del Màster en Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor; el Màster en Reeducació del Sòl Pelvià; i el Màster en Cirurgia Podològica de l'Avantpeu. Finalment, pel que fa a l'àmbit de l'educació s'impartirà una nova edició del Màster en Neuroeducació.

A banda d'això, el Centre Internacional de Formació Contínua dona continuïtat a programes transversals com el Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut.

En aquests moments s'estan completant els programes formatius de l'any acadèmic 2019-2020. En l'anterior, el 2018-2019, 344 persones van escollir UManresa per millorar la seva capacitació professional i per especialitzar-se amb els 33 Màsters i Postgraus que es van impartir.