UManresa ofereix una nova extraescolar centrada en la ciència i l'experimentació per a infants de 4 a 7 anys

"Tardes de ciència al Lab 0-6" és el nom de la nova proposta que ofereix a partir d'aquest mes d'octubre el centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats. Es tracta d'una activitat extraescolar, que es podrà fer un o dos dies a la setmana, en sessions d'una hora i mitja perquè infants des dels 4 fins als 7 anys, s'acostin a la ciència en un ambient segur, suggeridor i relaxant. Durant les sessions, les educadores guien i acompanyen els infants per afavorir l'aprenentatge, la participació, la generació de preguntes i la promoció de la iniciativa personal en la resolució de reptes i en la comprensió dels fenòmens del món.

L'activitat extraescolar es durà a terme a les instal·lacions del Lab 0-6, a l'edifici FUB2, les tardes de dimarts i dijous, de les 17.30h a les 19h. Les mesures de seguretat i higiene que s'aplicaran per evitar contagis de covid-19 consisteixen en l'obligatorietat que tots els infants i les mestres portin mascareta - en el cas dels infants no caldrà que la portin posada durant tota l'activitat-, que es rentin les mans abans de començar i en higienitzar i netejar tot el material abans i després de cada sessió.

Aquesta és la segona de les novetats que presenta el Lab 0-6 aquest curs 2020-2021 amb l'objectiu de continuar la tasca de promoció de l'acostament de la ciència i l'experimentació als infants malgrat les noves circumstàncies vinculades a la pandèmia per covid-19. A més de la nova extraescolar, enguany es posa en marxa el "Lab itinerant 2 x 2", que s'ofereix durant els darrers tres mesos d'aquest any, d'octubre a desembre a les escoles. Consisteix en dues activitats relacionades amb la ciència que desenvoluparan dues de les educadores del Lab 0-6 i que es realitzaran de forma simultània amb dos grups. Una de les activitats consistirà en el repte de tenyir aigua de colors amb elements naturals, una proposta que afavoreix la reflexió sobre els canvis que es produeixen quan hi ha interacció entre substàncies, la importància de les proporcions en les barreges, les propietats dels materials o l'ús d'instruments específics per transformar els materials. La segona activitat és una sessió de ciència en lliure elecció amb propostes que afavoreixen la mobilització d'idees científiques que els docents podran continuar aprofundint a l'escola durant tot el curs.