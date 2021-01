40.000 infants s'han acostat a la ciència gràcies al Lab 0-6 en cinc anys

Al voltant de 40.000 infants han gaudit de les activitats i propostes del Lab 0-6 d'UManresa, un centre que avui fa cinc anys que es va inaugurar amb els objectius d'estendre l'educació científica a les primeres edats, fer recerca en aquest àmbit i formar docents interessats a aprofundir en l'acostament de la ciència a les primeres etapes educatives. En aquests cinc anys, 22.000 nens han estat a les instal·lacions del Lab 0-6 en el programa de visites escolars, 3.692 més l'han visitat en família i 14.050 s'han beneficiat del servei itinerant Lab sobre rodes, que duu les propostes de ciència i experimentació les escoles bressol. A aquestes xifres cal sumar-hi els infants que cada any han gaudit de propostes paral·leles, com el campus d'estiu o el campus de Nadal i els de les 32 escoles que des d'aquest curs han participat en el Lab itinerant 2x2, l'alternativa que la universitat ha posat en marxa aquest curs a causa de la covid-19 i que consisteix a traslladar una versió reduïda del Lab 0-6 a les escoles.

A banda de l'acostament de propostes de ciència i experimentació de qualitat i significatives per als infants, una altra de les línies d'actuació del Lab 0-6 en aquests cinc anys ha estat la transferència de coneixement als docents i futurs docents interessats en portar la ciència a les aules de les primeres etapes educatives. En aquest sentit destaquen els 3.069 estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior d'Educació Infantil i estudiants del Grau en Mestre d'Educació Infantil que han visitat les instal·lacions per conèixer-ne el funcionament i els objectius, a més dels 3.055 docents en actiu que han participat en les diverses activitats formatives organitzades per l'equip del Lab 0-6. En el marc de la transferència del coneixement també es duen a terme altres iniciatives, com la Fira d'Experimentació que protagonitzen estudiants del grau en Educació Infantil per posar a prova propostes elaborades per elles mateixes, la convocatòria del premi La Ciència i els Infants que incentiva la implicació dels docents en l'elaboració de propostes científiques per a les aules i l'elaboració, en col·laboració amb el CESIRE, de caixes de ciència amb propostes que se cedeixen als centres que les demanen.

La recerca ha estat una altra de les branques de l'activitat que ha desenvolupat el Lab 0-6 en aquests cinc anys de trajectòria. En destaquen la creació del GRENEA, el grup de Recerca en Educació, Neurociència, Experimentació i Aprenentatge i la posada en marxa aquest curs del projecte europeu Communities for Science (C4S) que treballa amb l'objectiu de fer arribar la ciència de manera inclusiva a tots els col·lectius de la societat, especialment els més desafavorits.

L'expertesa dels professionals vinculats al Lab 0-6 en la creació d'espais orientats a promoure l'interès per la ciència entre els infants ha fet que diferents museus hagin demanat la seva col·laboració. Així, tant el Niu de ciència, espai 0-6 del Museu de les Ciències Naturals de Barcelona com l'espai Explora 0-6 del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb seu a Terrassa, han estat dissenyats per docents del Lab 0-6.

Durant aquests cinc anys, el Lab 0-6 ha col·laborat amb una quinzena d'entitats, empreses, institucions i centres culturals, totes elles compromeses amb la divulgació científica i tecnològica. Aquestes col·laboracions s'han fet amb l'Ajuntament de Manresa, el CESIRE, ICL Iberia, Fibracat, el Geoparc de la Catalunya Central, l'Obra Social la Caixa, el Parc de la Séquia de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, el Museu de Geologia Valentí Massachs de la UPC, ParentSTEM, Erasmus, el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, les Biblioteques de Manresa i el Museu de la Tècnica de Manresa.