La Fundació Universitària del Bages, amb la col·laboració del grup de treball d'Infermeria civicomilitar de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), ha editat el "Manual de incidentes de múltiples víctimas intencionados". Inclòs dins la col· col.lecció Expertia d'Edicions FUB, el llibre és una obra pràctica que inclou alguns aspectes inèdits i que adapta les recomanacions i consensos internacionals davant d'atemptats terroristes a la realitat espanyola. L'obra, coordinada per Jesús M. Hernández, Luís Martín, Aina Pagès i Susana Simó, és el resultat del treball d'una vintena d'autors amb llarga experiència en diferents àmbits de la intervenció en emergències. El llibre s'ha presentat aquest dijous amb la presència del director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez; Susana Simó, co-coordinadora del Manual; Jordi Molet, delegat d'Edicions Intercomarcals, empresa del grup Prensa Ibérica patrocinadora de l'edició; Daniel Martínez, membre de l'equip d'emergències que va arribar amb la primera ambulància a les Rambles després de l'atemptat del 17A; i Eva Valiño, membre del GdT de SEMES i una de les autores que ha participat en l'elaboració del Manual.

El Manual parteix de la necessitat d'adaptar els consensos internacionals pel que fa a la intervenció sanitària i d'emergències en cas d'atemptats a la realitat d'un model sanitari descentralitzat en comunitats autònomes, mitjançant el Documento Victoria. Els coordinadors de la publicació entenen que aquest tipus d'incidents "són ja una amenaça real existent en el nostre entorn, i això obliga a plantejar un canvi de paradigma assistencial i de planificació de resposta sota procediments coordinats i consensuats per totes les persones que hi intervenen seguint la premissa global per a aquests escenaris de salvar el major nombre de vides possible". Afegeixen que "és inevitable que passin, ja estan passant. Per això ens hem de preparar per fer-hi front, educant des de la població fins als últims en intervenir, que són els hospitals receptors".

15 capítols amb pautes d'intervenció en atemptats

Després d'una presentació a càrrec de dues persones que van intervenir en l'atemptat del 17A a Barcelona, Ester García Moreno i Daniel Martínez Millán, i d'una introducció a càrrec dels coordinadors, el manual es divideix en 15 capítols en els quals es fa una introducció a l'amenaça global i es fa referència als diferents consensos internacionals en matèria d'atenció sanitària en cas d'atemptat. La publicació analitza també qui intervé en una situació d'aquestes característiques, tant les persones que hi arriben immediatament com els professionals. El Manual fa referència als procediments i actuacions específics dels sistemes d'emergències en cas d'atemptat, als centres sanitaris receptors de les víctimes i a la coordinació d'urgències i emergències. El llibre es completa amb tres capítols dedicats als riscos d'atacs terroristes radiològics o nuclears, biològics o químics i acaba amb un capítol dedicat a les estratègies preventives i d'actuació psicològica amb la població i les persones que intervenen en un incident d'aquestes característiques.

Tal com diuen en la introducció Ester García Moreno i Daniel Martínez Millán, "els que ens dediquem a les emergències (…) sabem de la importància d'estar actualitzats i de continuar formant-nos contínuament, i aquest manual és un clar exemple del que ha de ser un treball en equip multidisciplinari amb un únic objectiu: donar la millor resposta davant de qualsevol situació en la que la nostra població ens necessiti, tal com es va demostrar aquell dijous d'agost als carrers de Barcelona i Cambrils".

Els autors

A més dels quatre coordinadors, signen el llibre: Diego Borraz, Andrés Cuartero, Ricardo Delgado, Saúl Fernández, Manuel José González, Barry Peter Richard Lynam, David Martínez, África Montón, Belén Muñoz, Ruth Navarro, Begoña Odriozola, Juan Carlos Organero, Núria Ramos, Guillem Roca i Leticia Serrano.

Complement d'un altre manual d'emergències

La publicació és un complement del llibre "Manual de incidentes de múltiples víctimas y catàstrofes", del qual s'acaba de sortir la tercera edició i que també ha publicat edicions FUB dins la col·lecció Expertia, una col·lecció que reuneix obres escrites per professionals experts en diferents matèries per compartir coneixement i formar noves veus. Tots dos llibres es poden adquirir online a través de la botiga de la Universitat.