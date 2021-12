El grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC està començant a treballar en una evolució dels estudis amb l’objectiu de fer-los més atractius per als estudiants i més eficients pel que fa a aprenentatges utilitzant metodologies innovadores. El nou plantejament passa perquè l’activitat a l’aula tingui un caràcter més experiencial. És en aquesta línia que aquesta setmana s’ha fet una primera prova pilot d’una de les innovacions que es volen introduir als estudis: un debat seguint la metodologia FAQS per treballar continguts curriculars a partir de la lectura d’un llibre. La voluntat de la nova direcció dels estudis, que ha assumit recentment Marc Bernadich, és posar a prova diferents metodologies de debat que, alhora que fomenten habilitats transversals com l’oratòria, permetin treballar continguts de manera diferent, que fomentin la lectura entre els alumnes i que donin un caire més humanístic als estudis.

La primera prova pilot s’ha fet en el marc de l’assignatura Empresa Familiar de quart curs de grau. Prèviament, l’alumnat havia hagut de llegir el llibre “Empresa familiar: 30 años de preguntas con respuesta”, de Josep Tàpias. En la metodologia de debat FAQS, es treballa amb l’objectiu que el coneixement adquirit durant la lectura vagi apareixent en format de bola de neu. Els estudiants, dividits en cinc equips, s’havien d’organitzar per posar en comú els principals aprenentatges sobre l’empresa familiar plantejats al llibre. Cada equip havia de designar una persona encarregada de fer de portaveu i de participar en el debat. Després d’una breu introducció, els representants de cada equip es van haver de sotmetre a les preguntes de la resta d’alumnat sobre les diferents qüestions plantejades. Tot plegat amb la intervenció de la figura d’un moderador, en aquest cas el periodista Ernest Macià, que a més de posar ordre al debat intervenia fent preguntes als diferents portaveus. Paral·lelament, dues persones més s’encarregaven de fer de notaris del debat i de fer l’acta a partir de la qual al final de l’activitat se n’extreuen les conclusions. El director del estudis d’ADE, Marc Bernadich, explica que aquesta nova metodologia pretén “aprofundir en el coneixement teòric, fomentar la reflexió i el sentit crític de l’alumnat i al mateix temps posar en pràctica i fomentar les habilitats en dialèctica i oratòria”. La primera prova pilot ha tingut una valoració excel·lent per part de totes les persones que hi han intervingut. La intenció és que en els propers mesos es vagin fent experiències similars en altres assignatures, posant a prova la utilitat de fins a cinc models de debat diferents, com podrien ser debats de confrontació d’idees o d’altres que fomentin la capacitat reflexiva ràpida. Un cop assajades i posades a prova, l’objectiu és utilitzar-les de manera habitual a partir del curs que ve en totes les assignatures i cursos del grau. La lectura i el debat seran una activitat habitual i comuna en el nou model dels estudis d’ADE. La implantació de totes aquestes noves metodologies coincidirà amb la integració de tots els estudis i serveis empresarials d’UManresa a l’edifici UEmpresa, situat al que actualment es coneix com FUB2. L’especialització dels edificis universitaris forma part de la nova estratègia de la institució de potenciar i donar visibilitat als estudis de la branca de ciències socials.