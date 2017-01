Martorell celebra aquest cap de setmana les Festes de Sant Antoni

Martorell celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de Sant Antoni Abat, que viurà demà la seva jornada central. S'iniciarà a les 9 amb l'esmorzar traginer al local de la plaça de Maria Canela, gratuït per als socis i a un preu de 3 euros per a la resta. La concentració de genets, cavalleries i car-ruatges començarà a 2/4 d'11 i la passada s'iniciarà cap a 2/4 de12 al Pont del Diable.

El recorregut llarg passarà per l'avinguda de Pau Claris, l'avinguda dels Germans Martí, la plaça del Vi i la rambla de les Bòbiles, i tornarà per l'avinguda dels Germans Martí, el carrer de Sant Antoni Maria i Claret, l'avinguda de Fèlix Duran i Canyameres, l'avinguda de Pau Claris i el retorn a la Vila, amb la benedicció dels animals al pas per la plaça de l'església, pels volts de 2/4 de 2.

A les 2 es farà el concert-vermut a El Progrés i es posarà la cirereta final amb el ball de gala a les 7 de la tarda, també a El Progrés, amb la Cobla La Principal de la Bisbal.