Cinc consistoris del Baix Nord demanen recursos a la Diputació per salvar el FIL

Els ajuntaments d'Olesa, Esparreguera, Abrera, Sant Esteve Sesrovires i Collbató es van reunir ahir amb els representants de la Diputació de Barcelona per intentar salvar el projecte FIL, una fundació que dóna feina a un col·lectiu de més d'un centenar de persones, la majoria amb discapacitat. La reunió, segons ha explicat l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, després de la reunió, ha servir per desencallar la participació de l'ens provincial en la solució del problema actual. Sense aquesta participació, el futur de la fundació estava molt condicionat. El FIL té la seu a Esparreguera.

Els alcaldes es van reunió amb el diputat Marc Castells, la presidenta, Mercè Conesa; i el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà; per concretar les vies de finançament econòmic que facin viable el futur de l'entitat.

Ja fa més d'un any i mig que els alcaldes i alcaldesses dels 5 municipis implicats en el projecte de la fundació mantenen reunions de treball periòdiques amb l'objectiu d'assegurar la seva viabilitat en el futur.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, es va mostrar molt satisfeta amb aquesta darrera trobada perquè «la Diputació ha valorat molt positivament tota la feina feta els darrers anys per salvar aquesta fundació. Hem fet un llarg camí, però encara falten passes per garantir el seu futur i per això necessitem el suport de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya».

El principal objectiu dels cinc ajuntaments és garantir la continuïtat de la fundació, i especialment els llocs de treball de les 108 persones que hi ha ocupades actualment, més de 80 de les quals són persones amb discapacitat. «Hi ha hagut un canvi important d'actitud per part de la Diputació» va explicar Puimedon, qui va afegir que «al principi eren més escèptics vers la possibilitat de poder salvar aquesta fundació i ara, després del treball realitzat, són molt més receptius a col·laborar».

Els ajuntaments concretaran una proposta d'inversió el propers quatre anys. Olesa va aprovar el 2016 una despesa de més de 60.000 euros.