El Gremi de Traginers d'Igualada celebra dos dies de festa amb els Tres Tombs

Els traginers d'Igualada ja tenen enllestit els actes dels Tres Tombs del proper cap de setmana, una de les festes que congrega més afluència de públic als carrers d'Igualada. Les Festes Patronals de l'Antic Gremi de Traginers d'Igualada tenen el seu àpat gran dissabte 21 de gener i diumenge amb els Tres Tombs. Dissabte hi haurà una cercavila pels carrers de la ciutat. S'iniciarà a 2/4 de 7 de la tarda per tal d'anar a recollir les banderes gremials als domicilis dels seus portadors. Al final de la cercavila hi haurà coca i barreja.

Diumenge, la festa comença a les 9 del matí. A l'esplanada del tor-rent de Can Masarnau (Fàtima), es podrà gaudir de l'esmorzar dels Tres Tombs per als participants forans i per a tothom que ho desitgi. A partir de les 11 del matí, els participants començaran a concentrar-se als carrers del voltant de la plaça Castells, per tal que a les 12 h puguin iniciar-se els Tres Tombs. La periodista Helena Garcia Melero0 participa a la festa.