La Universitat de Lleida concentrarà l'oferta de graus que es fan a Igualada

La Universitat de Lleida podria tenir el seu segon campus a Igualada, de la mateixa manera que la Universitat Rovira i Virgili, de Tar-ragona, el té a Tortosa, o tal com la Universitat de Vic té també un peu a Manresa a través de la FUB. Igualada deixaria de tenir els estudis universitaris en mans de diverses universitats i passaria a tenir una vinculació pràcticament del 100% amb Lleida. La UPC, que fins ara ha ofert dues enginyeries, la Química i la d'Organització Industrial, s'ha desvinculat enguany dels òrgans rectors, tot i que es manté com garant de l'oferta formativa. I el seu lloc, en el que ja era un primer pas en la línia que emprenen els estudis universitaris d'Igualada, l'ha ocupat la Universitat de Lleida, convidada a formar part del Consorci de l'Escola Tècnica d'Igualada, CETI.



El canvi el va donar a conèixer ahir el diari Segre, de Lleida. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va assegurar que aquesta operació «està molt ben encaminada, i només queden alguns serrells per resoldre», detalls que no va concretar. «En les properes setmanes hi ha d'haver notícies més definitives sobre l'operació», segons el mateix Castells.



La nova situació permet a la Universitat de Lleida obrir-se un espai cap a una Catalunya més metropolitana i intentar fer el creixement en una zona entre el Penedès i la Catalunya Central, més poblada, amb la possibilitat de captar nous estudiants i ampliar oferta formativa.



De fet, la confirmació de l'operació que es fa entre Universitat de Lleida, Generalitat i Ajuntament d'Igualada hauria de suposar un increment d'oferta formativa a la ciutat. Per al curs 2018-19, la capital de l'Anoia hauria d'afegir una enginyeria en Tecnologia de la Informació i la Comunicació a les enginyeries abans esmentades, i a un doble grau d'ADE Industrial que s'ofereix entre UPC i UOC, a un altre doble grau de Nutrició Humana i Dietètica amb Fisioteràpia, i a un grau d'Infermeria. A més a més, els estudis universitaris d'Igualada ofereixen diferents màsters de cuir i pell i postgraus.



L'entorn universitari d'Igualada també pot tenir novetats pel que fa a edificis. La construcció del nou edifici del campus va resoldre els creixements previstos fa un parell d'anys, però aquelles noves titulacions van incrementant alumnes a mesura que es van fent nous cursos. Aquest any que ve ja es farà el 3r d'Infermeria i el 2n de Dietètica i Nutrició, per exemple, i això vol dir més necessitats d'espai. L'Ajuntament d'Igualada ja té plantejat que hi haurà de construir algun nou edifici.



En aquests moments, sense tenir l'acord tancat, sense que la proposta de noves titulacions hagi passat pel Consell Interuniversitari de Catalunya (òrgan que regula l'oferta al país), l'Ajuntament no vol parlar obertament de nous edificis, tot i que admet que s'hi està pensant.



Marc Castells defensa que l'operació reforçaria la idea de l'equip de govern d'Igualada de construir una ciutat a partir de la força del coneixement i la innovació, i en aquests dos camps la universitat hi té molt a dir.



L'acció també permet mantenir una altra idea que l'alcalde ha defensat moltes vegades, que «Igualada tingui una oferta pública», i finalment crea un efecte «win, win, win», en què guanya Igualada perquè consolida i pot créixer en estudis universitaris, la Universitat de Lleida perquè obre noves portes més a prop de Barcelona i la zona més poblada del país, i també la Generalitat perquè pot consolidar i millorar aquests estudis descentralitzats en les ciutats mitjanes del país, segons explica l'alcalde d'Igualada.