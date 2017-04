L'oposició de Calaf fa aturar la recollida porta a porta

L´equip de govern republicà no podrà posar en marxa la recollida de les escombraries porta a porta, o no ho podrà fer per la via escollida. Els grups de l´oposició, CiU i GIC, que són majoria al govern, s´oposen a fer els canvis que demana el govern per fer-ho possible. Tot i que durant la fira del cap de setmana passat aquest era un dels temes estrella, la proposta, com a mínim, s´endarrereix. En el darrer ple de l´Ajuntament es va debatre sobre la delegació de la competència de la prestació del servei de recollida d´escombraries a la Mancomunitat de l´Alta Segar-ra, i va ser rebutjada.

Es tractava, segons fonts del govern, d´un nou pas per fer realitat a Calaf la recollida porta a porta que s´hauria d´implantar enguany com a nou sistema per fer la recollida selectiva de residus. L´abstenció dels dos grup de l´oposició no va permetre tirar endavant aquest punt, que si es vol aprovar s´haurà de presentar en una nova sessió plenària, ja que la normativa diu que es requereix tenir una majoria absoluta.

A més de delegar el servei pròpiament dit, el canvi proposat suposa transferir a la Mancomunitat de l´Alta Segarra mitjans personals i materials que actualment té l´Ajuntament de Calaf. Els dos grups de l´oposició van demanar més detalls sobre el que suposaran les modificacions, tant en l´àmbit econòmic com d´instal·lacions i personal. CiU va abstenir-se i va assegurar, per part de Joan Caballol, que hi votaran a favor quan tinguin «tota la informació que demanem perquè volem que el servei surti bé ja que és una aposta arriscada i no volem que els vilatans de Calaf pateixin coses que no s´han previst». Si fos així, la suma amb el govern seria suficient.

El portaveu del GIC, Josep Casulleras, demana més concreció i hi troba a faltar «una campanya d´informació i participació ciutadana que sigui vinculant».

Laureà Figuerola, fill il·lustre

Durant la sessió del ple ordinari d´aquest abril es va donar compte del decret d´alcaldia que serveix per iniciar el tràmit administratiu per poder nomenar Laureà Figuerola com a Fill Il·lustre de Calaf.

A partir d´ara se seguirà tota la tramitació perquè en una nova sessió del ple, i d´acord amb el Reglament d´Honors i Distincions del consistori, es pugui fer oficial aquesta distinció a qui fou ministre i creador de la pesseta.