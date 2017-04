Els empresaris del metall es lamenten de la mala connexió en tren a Barcelona

Els responsables de les principals empreses metal·lúrgiques de la comarca de l'Anoia es lamenten de les males condicions de comunicació en tren entre Igualada i Barcelona i de les dificultats de trobar mà d'obra adequada als seus interessos. Els responsables de les principals empreses metal·lúrgiques de la comarca es van trobar just abans de setmana santa, convocades per la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA). L'entitat empresarial dur a terme fòrums sectorials per debatre com es veu el sector tant a nivell local com català, espanyol i mundial. Representants de Schneider Electric, Snop Estampación, Funosa/Cofunco, Gabarró SA, Equip Ceramic, Rivisa, Talleres Felipe Verdés, Sofamel i Bandas Metálicas Codina van posar en comú necessitats i reptes compartits.



La majoria d'empresaris i gerents van criticar les males connexions en tren entre Igualada i Barcelona, així com les dificultats que es troben a l'hora de contractar treballadors anoiencs amb grans coneixements d'idiomes i voluntat de sortir al món. Els assistents van comentar que exporten bona part de la seva producció a Itàlia, Portugal, el Regne Unit, Finlàndia, Suïssa, Tunísia, Marroc, Algèria, Rússia, Polònia, Perú, Mèxic, Brasil, Bolívia, Paraguai, la Índia i Nova Zelanda, i que necessiten treballadors amb perfils preparats per a l'exportació. Això, sumat a les males comunicacions ferroviàries amb Barcelona, fa que a Igualada es trobin amb moltes dificultats per cobrir àrees clau per als propers anys.



Per contra, van assenyalar com a positiva la nova via de comunicació oberta amb Manresa, la C-15, fet que els ha permès trobar perfils universitaris disposats a realitzar diàriament un desplaçament relativament curt i que disposen tant dels coneixements tècnics com les actituds requerides envers la internacionalització. Així mateix, també van sorgir diverses idees per apropar la realitat industrial de l'Anoia als estudiants universitaris de la comarca, perquè siguin conscients de les oportunitats que tenen a costat de casa, i d'aquesta manera atraure talent cap al sector metal·lúrgic, un sector d'allò més rellevant al territori. Un altre aspecte en què van fer incidència va ser en la necessitat cada cop més evident d'adaptar-se a la revolució que suposa la introducció de la robòtica en el camp metal·lúrgic, que impulsarà moltes petites empreses a reinventar-se i necessitarà de perfils amb formació específica.