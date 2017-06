Jordi Pont serà l'home fort del govern d'Igualada en la nova distribució de carteres

Al ple municipal celebrat aquest dimarts, la síndica municipal de greuges d'Igualada, Rosa Sánchez, va presentar la memòria de l'activitat duta a terme durant l'any 2016. 127 accions comptabilitzades en els últims dotze mesos, 56 de les quals corresponen a consultes, assessoraments i informacions, i la resta, 71 en total, a queixes.

El conjunt d'accions de la síndica ha augmentat de 110 a 127, amb un marcat augment de les consultes –han passat de 17 a 56– i un descens de les queixes –de 92 a 71. Els àmbits que motiven més queixes a la Sindicatura són ensenyament, multes, urbanisme, serveis municipals i serveis socials.

En el mateix ple es van anunciar canvis al cartipàs, una reorganització necessària per la nova tasca de la regidora Àngels Chacón com a directora general d'Indústria. La reorganització es va aprovar amb la negativa de la CUP, el vot positiu de CiU i l'abstenció de la resta de grups. Chacón continuarà sent regidora de Dinamització Econòmica i Coneixement, però abandona les altres àrees. També deixa de cobrar de regidora.

Les competències d'Interior passen a la regidoria de Qualitat Urbana, amb Jordi Pont, i la regidora d'Ensenyament i Joventut, Patrícia Illa, ho serà també de Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Mercats, i tindrà dedicació exclusiva (55.000 euros).