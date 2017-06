L'alcaldessa de Vilanova retira la paraula a les regidores de l'oposició

Meritxell Humbert, portaveu d'ERC, argumentava dimecres en un ple extraordinari l'oposició al procés que se segueix per al canvi del sistema d'ocupació de les treballadores de la neteja a l'Ajuntament. Humbert va posar com a exemple l'informe de l'Hospitalet, que en un procés similar al de Vilanova havia desestimat el sistema perquè era més car de manteniment, i allà s'havia trobat la fórmula per mantenir la plantilla que ara forma part d'una empresa concessionària. Noemí Trucharte (PSC), l'alcaldessa, havia mantingut les formes durant 15 minuts, però la comparació amb un altre ajuntament governat també pel PSC la va fer esclatar.

Va interrompre el discurs d'Humbert, va advertir-la tres cops pràcticament de manera consecutiva, i li va retirar la paraula imposant la seva autoritat a la sala. Moments d'alta tensió. Mentrestant, Humbert, d'ERC, gabiejava i, fora de micro, afirmava: «és inaudit».

L'oposició, que està formada pels grups que van fer govern fins al mes de febrer passat, quan es va presentar la moció de censura, va actuar solidàriament.

Després de la intervenció d'Humbert, doncs, va venir la de Vanesa González, exalcaldessa i cap de files de V-365. Breu intervenció, temps per a la solidaritat amb la companya emmudida, per expressar «la indignació amb el comportament de l'alcaldessa (aprovat per la resta de grups que formen govern i que van continuar votant amb ella sense fissures) i per rebre tres advertiments, un, dos, tres, un darrere l'altre, fins que Trucharte, després d'un mig somriure irònic de González, li va dir: «ja n'hi ha prou, no té la paraula. Això no és circ», per recriminar-li aquesta mitja rialla irònica.

Vanesa González va quedar perplexa, però va demanar la paraula el representant de CiU, Jordi Barón, que va insistir en el lament per les formes de l'alcaldessa. Barón va poder mantenir el discurs, però no se'n va anar sense l'advertiment de l'alcaldessa i la petició que respectés l'ordre d'intervenció.



Sessió urgent i extraordinària



El ple de Vilanova del Camí celebrava una sessió «urgent i extraordinària» per resoldre el recurs de reposició a la relació de llocs de treball que havia presentat ERC. Un pas obligat per poder dur a terme l'aprovació definitiva del procés de creació de 23 llocs de treball. L'Ajuntament crea 23 llocs de treball de peó de neteja i 1 d'oficial de primera, amb horaris homogenis, a diferència de la situació actual. El ple, que va tenir una vintena llarga de persones al públic, la majoria dones de la neteja i representants sindicals, va encetar-se amb el debat sobre la urgència del ple. Un torn del qual només va fer ús la regidora d'ERC, Meritxell Humbert, per lamentar l'actitud de l'alcaldessa, que «s'ha negat a mantenir una negociació amb el nostre grup i ens consta que tampoc ha donat detalls del procés a cap altre membre de l'oposició, ni als representants sindicals, ni als agents socials», un fet que demostra, va dir la portaveu republicana, que «no té ni cintura ni alçada política».

Humbert també va preguntar al govern sobre l'adquisició i el finançament de material i maquinària necessària per desenvolupar el servei de neteja. La urgència del ple es va aprovar amb el vot a favor dels grups del govern: PSC, VA, VV i Decide, i en contra de V365, CiU i ERC.

El govern va aprovar el que tenia previst i amb aquesta situació podrà seguir el procés de substitució d'un model de contractació de les treballadors per un altre. Això farà, però, que aquestes hagin d'accedir al nou lloc superant proves per aconseguir la feina que ja tenien, i en rivalitat amb altres persones que fins ara no treballaven en aquesta ocupació.