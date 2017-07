ERC denuncia que els igualadins són dels catalans que paguen més d'IBI

ERC Igualada assegura que una llar igualadina paga 633 euros més d'impostos que les d'altres ciutats similars. Els republicans han presentat dades comparatives del que paguen els veïns de la capital de l'Anoia i del que es paga en ciutats com Vic, Vilafranca i Figueres, per posar alguns exemples. Igualada sempre hi surt perdent. Els regidors a l'Ajuntament d'Igualada han presentat els comptes aprofitant que aquesta setmana s'ha cobrat l'IBI a tots els propietaris.

ERC anuncia una campanya, centrada a reclamar una fiscalitat justa per a tots els igualadins. Segons els republicans, durant el 2017, l'Ajuntament d'Igualada ha recaptat a través d'impostos i taxes un total de 32,5 milions d'euros, en què la mitjana d'IBI per habitant correspon a 495 euros, una xifra que supera la mitjana de l'IBI de les vuit ciutats comparades, que se situa en 328 euros. En aquest sentit, el portaveu d'ERC Igualada, Josep M. Palau, ha assegurat que «els ciutadans d'Igualada pateixen una injustícia pagant més impostos que en altres ciutats similars».

I aquesta afirmació es referma si posem la mirada en el conjunt d'impostos que els ciutadans paguen en cadascuna de les ciutats; ja que entre les set ciutats de l'estudi i Igualada hi ha una diferència de 633 euros més que paguen els ciutadans igualadins davant la resta de ciutats. Aquestes són les raons que porten els republicans igualadins a reclamar «una fiscalitat justa». Palau assegura que «falta equitat i justícia».

Esquerra Igualada també reclama al govern de CiU, que té majoria absoluta, que revisi la despesa, ja que, segons el republicans, «no hi ha cap criteri de progressivitat», segons el cap de l'oposició. En aquest sentit, segons els republicans «no es pot parlar de bon govern», ja que s'ha venut la reducció del deute a través de la bona gestió i realment s'ha fet a través d'una alta recaptació.



Creant opinió a Igualada

Les queixes dels republicans van adreçades a l'opinió pública, a crear consciència per guanyar fidelitats, però saben que les seves possibilitats d'èxit són pràcticament nul·les en un ajuntament que té un govern amb majoria absoluta de CiU. El també regidor republicà Enric Conill ha volgut deixar clar que «en cap cas la nostra posició és no pagar impostos. No és que no hi estiguem a favor, però és el moment de reflexionar que l'alt nivell de recursos que recapten es converteix en mesures importants».

I així el partit republicà va explicar les seves propostes en aquesta matèria, amb ajuts per al pagament de l'IBI del 30% a les famílies amb ingressos més baixos i apujar el 10% dels immobles no residencials, com les grans naus. De fet, la progressivitat en els impostos i una política social en aquesta matèria són els principals eixos de treball d'ERC Igualada per fer uns impostos justos i equitatius, segons han explicat fonts del partit republicà.