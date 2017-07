El Ke Diví duplica la capacitat en taules quan fa tres anys de la seva creació a Calaf

El restaurant Ke Diví de Calaf té ara capacitat per a 64 comensals. El projecte, amb ajuts europeus, es va iniciar fa només tres anys, en un període de crisi econòmica, a Calaf, una població amb greus problemes d'atur i d'empreses que o bé van tancar o van haver de fer importants retallades, però la proposta de Jordi Sangrà va anar coallant a la població. Fins ara, el local tenia capacitat per poder donar menjar a 24 persones, i, des d'aquest mes, una ampliació del menjador ha permès «tenir una sala per a 64 comensals», segons explica Jordi Sangrà, el cuiner i impulsor del projecte.

Sangrà és un jove inquiet que ha presentat una proposta de cuina que, per qualitat i preu, ha trobat un espai a Calaf. De fet, l'ampliació arriba perquè la sala del restaurant, tot i poder fer més d'un torn, s'omplia en els àpats dels dies feiners i deixava gent a fora els divendres i dissabtes (els diumenges Sangrà tanca el local per poder estar com a mínim un dia la setmana amb la família).

Sangrà explica que l'ampliació del local no és res més que la confirmació del projecte inicial. Aleshores eren tres persones fixes treballant, i ara en són cinc i una a temps parcial. «Es tracta de fer un projecte que sigui més competitiu i ara érem massa petits».

L'ampliació s'ha fet allargant el menjador, ampliant en el que és la finca annexa a la que ara ocupaven. Una obra que permet a Sangrà poder tenir moltes més taules, disposades ara de dues o quatre persones. I també li ha permès fer una altra cosa, poder tenir un reservat amb taula múltiple. «Alguns clients em demanaven poder tenir unes taules per fer reunions, per parlar de manera més reservada», explica.

A la carta del Ke Diví hi figuren plats que es poden relacionar amb l'entorn de Calaf, i, de totes maneres, Sangrà assegura que, després de les obres, ara la feina que té al davant és poder fer una carta nova.