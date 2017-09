Abrera somia posar el nom del poble al futur SUV de Seat

Seat és una bona part de la indústria d'Abrera. Però Abrera podria formar part de la història de la marca automobilística? El nom de la població del Baix Llobregat Nord és entre els finalistes per a un nou model de la casa. Seat Toledo, Seat Ibiza, Seat León... i Seat Abrera? Els abrerencs sospiren perquè sigui el nom triat per al nou SUV, perquè veuen que associar el nom de la població al de la marca automobilística els podria ser positiu per quedar referenciats en els mapes de molta gent.

El pròxim SUV de Seat pot anomenar-se Abrera, Aran o Tarraco, d'acord amb tres de les propostes finals que la marca ha escollit per al nou model, que sortirà al mercat a final del 2018. Aquestes tres candidatures competiran amb sis finalistes més: Alboran, Aranda, Àvila, Donosti, Tarifa i Teide.

Avui l'empresa anunciarà que comença la fase final per triar entre els noms finalistes, que competiran en una votació oberta per determinar finalment quin és el nom comercial escollit per a aquest nou vehicle de la marca.

La possibilitat que el nom del poble rodi per tot el món i agafi protagonisme per la venda d'aquest nou SUV desperta interès. Jesús Naharro, alcalde d'Abrera, valora la candidatura del poble en aquest concurs per trobar nom com a «molt positiva», i afegeix que «si el nostre poble queda entre els finalistes i és l'únic nom català, demanarem suport institucional per aconseguir fer una candidatura guanyadora». També destaca que «Abrera és un poble que té una part de la seva població vinculada laboralment a la fàbrica i les indústries auxiliars, Seat ha donat molt a Abrera i Abrera ha donat molt a Seat», i això reforça els arguments per ser el nom guanyador.

Alguns vilatans se sumen al desig del seu màxim representant polític. Albert Martín comenta que «seria molt positiu per a la població, perquè donaria visibilitat a la nostra vila», i afegeix que «moltes generacions, pares, fills, residents a la població, han treballat a la fàbrica i s'han compromès amb el seu creixement, seria una bonica forma de retornar aquest compromís».

Per a Miguel Lozano, veí del poble que treballa a Seat, «estaria molt bé que el nom del poble fos l'escollit», i destaca que la fabrica és dins el terme municipal, un punt a favor de la candidatura.

Per la seva banda, el gerent de Montserrat Centre Abrera, Antolín Parra, destaca «l'orgull i la satisfacció» per la possibilitat que el nom del poble sigui l'escollit entre les candidatures i afegeix que «pot ajudar a donar més presència al poble i a la dinamització de l'economia local».