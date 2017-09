Olesa acull una família que va haver de marxar de l'horror de Síria

L'Ajuntament d'Olesa acull una primera família de refugiats. Els nous olesans provenen de Damasc i van arribar ahir a la població del nord del Baix Llobregat. El govern olesà va fer ahir un acte de benvinguda i va signar amb aquesta nova família el contracte de lloguer, a preu econòmic, d'un pis. Aquesta família està integrada per la mare i dos fills. Aquesta és l'única família que acull Olesa.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, va dir als nous veïns del municipi que «estem molt contents d'acollir-vos i estem convençuts que un municipi com Olesa us acollirà bé». I en referència a la nova esperança de vida que han de tenir ara com a refugiats a Catalunya els va dir: «Ho heu perdut tot, heu hagut de canviar de país i aquí teniu l'esperança i l'oportunitat de començar una nova vida al nostre municipi».

La família fa 8 mesos que va arribar a l'Estat i ara es disposa a fer aquesta nova etapa de l'acollida en la qual s'ha de preveure que puguin tenir una certa autonomia per poder reprendre un projecte de vida, en el futur sense tutela. Els fills de la família ja no són nens, el gran pot començar el curs a la Universitat Autònoma de Barcelona, mentre que la filla, en edat adolescent, seguirà el curs escolar a l'institut Creu de Saba. La mare, ahir visiblement emocionada, va relatar als polítics municipals el seu dur viatge fins a l'exili. Va explicar que han patit molt durant un llarg viatge que va començar a Síria, després va continuar al Líban, Tunísia, Algèria i Marroc, i finalment van entrar a l'estat espanyol per Melilla. «Hem vist molts perills durant aquest llarg viatge i he patit per la meva família». La mare de la família explicava que «a Síria teníem la nostra vida i ens vam veure obligats a deixar-ho tot per la violència de la guerra. A Olesa tenim una segona oportunitat de tornar a començar, de tenir un futur».