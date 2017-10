Milers de persones clamen a Igualada contra la repressió policial

Milers de persones s'han concentrat aquest dijous a les sis de la tarda davant de l'Ajuntament d'Igualada per denunciar la repressió policial que es va viure a Catalunya el passat 1 d'octubre. Amb càntics com 'Els carrers seran sempre nostres', 'Els bombers seran sempre nostres' i 'Independència', milers de veïns d'Igualada, però també d'arreu de la comarca de l'Anoia han fet sonar la seva veu pel centre la ciutat. L'acte, que s'ha repetit a totes les places de les capitals de comarca del país, ha començat amb dos minuts de silenci per condemnar les càrregues de l'1-O i ha seguit amb la lectura del manifest que ha elaborat la Taula per la Democràcia. Un dels moments més emotius s'ha viscut amb l'entrada dels bombers a la plaça. Un representant del cos d'emergències ha pujat a l'escenari per demanar a la població que no entri en provocacions i ha assegurat que "no cal passar per davant de la Guàrdia Civil ni la policia nacional perquè, si tenen orelles i sentiments, ja els hi ha hagut d'arribar el missatge".

Igualada ha viscut aquest dimarts una mobilització històrica per condemnar les càrregues policials de l'1-O. La ciutat ha acollit una primera concentració a les dotze del migdia i milers de persones han tornat a sortir al carrer a les sis de la tarda per expressar la seva indignació per l'actuació que van protagonitzar els cossos de seguretat espanyols.

La concentració no només ha omplert de gom a gom la plaça de l'Ajuntament de la capital de l'Anoia, sinó també places i carrers adjacents. L'acte ha arrencat amb dos minuts de silenci per condemnar la repressió que es va viure a Catalunya el passat diumenge i el públic concentrat ha aixecat mans i braços. Tot seguit, s'ha llegit el manifest que ha elaborat la Taula per la Democràcia i s'ha interpretat el Cant dels Segadors.

Els Bombers han tornat a tenir un protagonisme especial i han entrat a la plaça amb forts aplaudiments i crits de 'Els bombers seran sempre nostres'. Al final de l'acte, un grup de bombers ha pujat a l'escenari de davant de l'edifici de l'ajuntament i han llegit un manifest on agraeixen el suport ciutadà que han rebut aquests dies. Un dels bombers també ha demanat a la població que no entri en provocacions i ha assegurat que "no cal passar per davant de la Guàrdia Civil ni la policia nacional perquè, si tenen orelles i sentiments, ja els hi ha hagut d'arribar el missatge". Aquest mateix efectiu dels Bombers ha finalitzat la intervenció dirigint-se a la plaça i en castellà: "Si hi ha algú infiltrat que busca provocació i conflicte, quan aquí som gent de pau, ja pot marxar d'aquesta plaça i dels carrers, no ens enfrontarà".



Mobilitzacions històriques a les comarques centrals



Totes les capitals de la Catalunya Central han viscut aquest dimarts mobilitzacions històriques i sense precedents per la gran quantitat de gent que s'ha aplegat als carrers i les places. A Vic i Manresa es calcula que les mobilitzacions han aplegat gairebé 30.000 persones. A Berga, Solsona i Moià també s'han viscut concentracions multitudinàries per condemnar la repressió de la policia espanyola de l'1-O.