Igualada explica a 460 alumnes d'ESO com afrontar les decisions de futur

L'Ajuntament d'Igualada i l'assocaició d'empresaris Unió Empresarial de l'Anoia van organitzar una segona sessió del Prepara't jove d'Igualada pensat per "motivar els joves a seguir estudiant el què els apassiona i donar a conèixer els sectors econòmics i les oportunitats laborals que ofereix la comarca de l'Anoia". L'objectiu final és obrir una reflexió dels joves sobre el seu futur professional.

La jornada es va celebrar dimarts al Teatre Municipal l'Ateneu, que va quedar petit per aplegar els més de 460 alumnes de 4t d'ESO de les escoles d'Igualada participants. Amb el títol Ja saps què faràs l'any que ve?, el coach Carles Ventura va fer reflexionar als joves sobre els seus somnis i vocacions i els va animar a seguir formant-se per que "els estudis ens ajuden a connectar amb els nostres somnis". Ventura també va parlar de les pors i les inseguretats que solen aparèixer quan els adolescents han de triar el seu camí professional. "El més important és decidir bé" però tampoc "hem de tenir por a equivocar-nos per que això és humà i els camins per arribar a un somni a vegades poden ser molt diversos".

La segona part de la sessió, més enfocada a la realitat empresarial de la comarca, va estar conduïda per l'empresari, emprenedor i escriptor Màrius Mollà, qui de manera dinàmica va mostrar una radiografia nítida del sectors econòmics de l'Anoia (tèxtil, metall, pell, TIC, paper, etc.), els múltiples càrrecs que trobem dins d'una empresa, i les habilitats i competències bàsiques i necessàries que són importants per a un bon futur professional (estudis reglats, idiomes, informàtica, capacitat de resolució, polivalència, actitud, etc).

Finalment, l'experiència de l'Anna Larios, la Gemma Palacios, i el Raül Soriano, tres joves que s'han format adequadament a la comarca i que ara estan treballant a les empreses anoienques: Interiorvista, Terranova Papers del Grup Miquel i Costas, i Mevirsa, respectivament, van mostrar als alumnes de 4t d'ESO que a la comarca es pot estudiar i treballar del què hom somia, i que hi ha oportunitats per a tothom.