El nou pavelló esportiu de Martorell completa la fase de fonamentació

La construcció del nou pavelló esportiu municipal de tres pistes, que ha de garantir les millors instal·lacions esportives de present i de futur a Martorell, avança a bon ritme. El nou equipament permetrà la pràctica de bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol i pàdel, i donarà resposta a la manca d'espai disponible amb què actualment conviuen els clubs esportius del municipi.

Quatre mesos després de l'inici de les obres, aquestes es troben en fase del treball dels fonaments i l'estructura. El termini previst per finalitzar les obres és el juliol de l'any vinent per poder començar la temporada 2018-19 amb aquest nou espai disponible per a la pràctica i la competició esportives, segons ha afirmat l'alcalde, Xavier Fonollosa.

Per a Fonollosa, el creixement continuat de practicants d'esports de pista al municipi va originar la necessitat de crear aquest nou equipament per «garantir que tots els clubs d'esports disposessin d'espai per allotjar tots els seus equips i per poder créixer».