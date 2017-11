Igualada demana l'alliberament dels presos en un acte amb alta participació

Igualada ha demanat l'alliberament dels presos polítics en un acte a la plaça de l'Ajuntament, amb una alta participació. Joan Requesens, president d'Omnium Anoia i exregidor de l'Ajuntament d'Igualada, ha estat l'encarregat de llegir el manifest.

Els igualadins assistents han fet proclames seguides per tota la gent de la plaça amb cants a la llibertat i demanant a l'Estat que deixi en llibertat totes les persones que està a presó per defensar el procés per la indepencència.