Calaf preveu que el futur tanatori es pugui construir al cementiri

L'Ajuntament de Calaf ha aprovat modificacions en el planejament urbanístic del municipi de cara a poder construir un tanarori a l'entorn del reciente del cementiri. No és la idea que més satisfà l'equip de govern, però tenir el canvi urbanístic fet obrirà noves possibilitats. L'actual equip de govern manté que el millor lloc on construir-lo és l'antic parc de bombers, degudament acondicionat.

L'objectiu, segons van explicar ahir fonts de l'Ajuntament calafí, és ampliar la qualificació d'equipament comunitari que té el cementiri municipal per poder-hi ubicar edificis complementaris, com podria ser el futur tanatori, i ampliar d'aquesta manera els serveis funeraris al municipi, donant servei també a municipis de l'entorn. Aquesta modificació de planejament es va aprovar en el ple del dia 18 de desembre, amb vuit vots a favor, els del govern (Junts per Calaf) i els 3 del grup del GIC. Mentre que CiU, també amb tres regidors, es va abstenir.

El grup de convergència va abstenir-se perquè, tot i que el projecte els sembla, creuen que «falta un estudi que prevegi com podria ser i com afectaria realment la construcció d'un tanatori», ja que no preveu «les expropiacions o altres afectacions» a veïns de la zona. El GIC, per la seva banda, va votar-hi a favor perquè fer el tanatori al cementiri ja era un projecte que volien realitzar quan estaven al govern.

Tot i això, el projecte prioritari per a l'equip de govern de Junts per Calaf continua sent poder ubicar el nou tanatori a l'edifici antic dels bombers.

L'equip de govern defensa el model públic de tanatori municipal per a Calaf i el que sí ha descartat és la proposta que tenia CiU de fer un tanatori, concedit a una empresa privada, al polígon industrial de Calaf. El govern va veure problemes en el seu dia que el van portar a rebutjar el projecte convergent. Hi havia arguments legals, ja que es tractava de fer una requalificació urbanística que beneficiaria una empresa concreta i també perquè quedaria adossat a un negoci de fusteria. Tampoc no veien clar que estés adosat a una gasolinera i que fos a una parcel·la que consideren massa petita per al servei. Per últim, tampoc ho defensen perquè l'actual govern considera que el tanari ha de ser un servei públic que ha de prestar una empresa privada en règim de concessió.

La proposta del fer-lo al parc de bombers, que és la que vol el govern actual, permetria «recuperar un edifici en desús, tenir un tanatori aïllat i amb una parcel·la àmplia. La proposta de fer-lo al cementiri de la població és la que denfesa el grup independent GIC.