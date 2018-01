Uns desconeguts entren i fan destrosses a l'institut de Vallbona d'Anoia

L'institut de Vallbona d'Anoia ha estat objecte d'un seguit d'actes vandàlics que han malmès diferents espais i instal.lacions del recinte educatiu. Segons han informat fonts del consistori anoienc, els fets haurien tingut lloc al llarg del cap de setmana passat, quan uns desconeguts haurien entrat en aquest equipament i hi haurien causat diverses destrosses. En concret van trencar vidres d'algunes finestres i mobiliari com torretes, bancs i papereres. Malgrat tots aquests actes, els autors dels danys no van arribar a entrar a dins les aules del centre educatiu i no van arribar a sostreure'n res.

La direcció del centre i l'Ajuntament ja han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra. Igualment, però, han fet una crida en què es demana la col·laboració ciutadana en el sentit que si algú va veure els fets o pot donar-ne algun detall més s'adreci als Mossos d'Esquadra o truqui a l'Ajuntament per facilitar-los.

Fonts de l'institut ja han avançat que prendran noves mesures de vigilància, seguretat i protecció al recinte i l'Ajuntament ha lamentat aquest cas de vandalisme i ha fet una crida per demanar respecte per l'entorn i el mobiliari urbà del municipi.