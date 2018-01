Masquefa millorarà la il·luminació de la zona del pavelló poliesportiu

L'Ajuntament de Masquefa ha adquirit nous sistemes d'il·luminació LED que s'instal·laran a la zona de vestidors del pavelló poliesportiu municipal. La nova lluminària permetrà reduir fins al 50% la despesa energètica, és totalment sostenible i no emet gasos d'efecte hivernacle com el CO2.

Enrique Gómez, regidor d'Urbanisme, destaca que «Masquefa és un municipi amb una activitat esportiva molt important. Comptem amb un teixit associatiu i esportiu molt nombrós».

En aquest sentit, Gómez ha subratllat que «aquest actiu cal que vagi acompanyat d'una adequació de l'entorn de la zona esportiva. Per això seguim apostant decididament per oferir un manteniment continuat de tots els nostres equipaments esportius i per renovar i millorar aquells espais que requereixen una posada a punt».