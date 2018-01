La Fira del Camí Ral de Vilanova se centra en l'etapa històrica del s. XV

Vilanova del Camí serà aquest diumenge 14 de desembre una vila medieval del segle XV. El carrer Major, l'antic camí ral que unia Barcelona i Lleida amb Saragossa, acollirà prop d'un centenar d'expositors entre artesans, firaires, comerços i entitats locals.

La Fira del Camí Ral, que aquest any arriba a la seva vintena edició, és avui un esdeveniment cultural, esportiu i comercial «consolidat al municipi». El públic assistent, que els darrers anys ha estat del voltant dels 10.000 visitants, gaudeix de la tradicional mostra de productes artesans, antics oficis, espectacles i activitats infantils i familiars. I aquest any, com a novetat, també podran conèixer el vessant històric d'aquesta fira. Aquesta ha estat una aposta del regidor de Promoció Econòmica, Francisco Palacios, que creu que cal explicar els orígens del camí ral i de com era i es vivia a la Vilanova medieval.

Un altra de les novetats d'aquesta edició de la fira ha estat concretar-la en el temps per tal centrar-la, i aquest any serà la del segle XV. Palacios assegura que això «ha permès enfocar els espectacles i les recreacions històriques i teatrals segons la vida, els costums i l'esdevenidor d'aquest segle».

Amb l'objectiu de recrear la Vilanova del segle XV s'han elaborat dos panells informatius i s'han programat diferents espectacles com una exhibició d'esgrima medieval.