L'Escorxador vell d'Igualada es consolida com a seu del Saló de Nadal

Les naus de l'Escorxador vell d'Igualada són, definitivament, l'espai per al Saló de la Infància de la capital de l'Anoia. Més de 1.000 joves hi han passat cada dia durant les festes de Nadal. En total, 14.700 persones, fins al dia 4 de gener. La xifra satisfà l'Ajuntament igualadí. La regidora d'Infància i Joventut, Patrícia Illa, n'ha fet una valoració positiva, pel que fa tant al funcionament com a l'afluència de visitants i l'acceptació de les activitats proposades.

El saló enguany s'ha anomenat Saló Tecnològic i ha tingut com a principal objectiu l'estímul de l'interès per aquest àmbit entre els més petits després que, en anys anteriors, s'abordessin altres eixos temàtics com els invents, la música o el cinema, entre d'altres.

Al saló s'hi van oferir, segons dades municipals, en total 32 activitats per a diferents edats, vuit més que en l'edició anterior, un fet que va ser possible gràcies a la utilització de més espai exterior i l'optimització dels espais interiors. Durant els dies que s'ha celebrat, hi han treballat específicament una directora, sis coordinadors i 75 monitors, contractats per l'Ajuntament d'Igualada, a banda de 23 persones procedents d'empreses o entitats externes.

L'Ajuntament també ha tingut 22 entitats sense ànim de lucre que han dut a terme exhibicions de tot tipus, i així han mostrat que el teixit associatiu de la ciutat és ric i participatiu en tots els àmbits: cultural, esportiu o de lleure. A més, per primer cop es va disposar d'una nova aplicació per a dispositius mòbils amb tota la informació del saló i un concurs diari, que va tenir 164 descàrregues.

La regidora de Joventut va destacar ahir que «les activitats relacionades amb l'eix temàtic d'enguany, com la realitat virtual, el Minecraft, el muntatge d'un circuit elèctric en una postal o l'ampliació de les Plays, han tingut una gran acollida, sobretot entre els infants més grans, un segment d'edat que en altres edicions no havia trobat propostes prou atractives».

El govern també ha destacat la bona acollida que ha tingut la separació i ampliació de l'espai nadons, que ha permès ampliar els tallers i manualitats dels més petits, així com la nova distribució de l'espai, en què s'ha diferenciat clarament l'àrea de petits de la de grans

Finalment, quant a les activitats de sempre, també es va optar per afegir perruqueria al maquillatge, ampliar l'aventura i fer circuits de karts i patinets, que van ampliar i millorar l'oferta. De cara a la propera edició, segons avança Illa, s'estudiarà la possibilitat que els infants de dos anys puguin participar en més activitats del saló.