L'alcaldessa d'Olesa diu que cal ser prudents sobre el cobrament dels ajuts a les bressol

L´Ajuntament d´Olesa de Montserrat valora positivament la sentència sobre el finançament de les llars d´infants municipals que ha emès recentment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que dictamina que la Generalitat ha de pagar a diferents Ajuntaments, per no haver atorgat la subvenció signada de diferents cursos d'escoles de menors de 3 anys. Puidemon reclama, però, prudència, perquè la sentència no és ferma.

L´alcaldessa d´Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, ha valorat positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Generalitat a pagar a diferents Ajuntaments, entre ells el d´Olesa, Sant Esteve, Castellbell i el Vilar i El Pont de Vilomara. Puimedon creu que encara és aviat per determinar quan el departament d´Ensenyament farà efectiu el pagament pendent, que en el cas d´Olesa de Montserrat pot elevar-se fins als 400.000 euros, ja que la sentència no és ferma.

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arribat dos anys i mig després que prop d´una trentena d´ajuntaments, entre els quals els d´Olesa de Montserrat, decidissin interposar un recurs contenciós administratiu contra el departament d´Ensenyament de la Generalitat i reclamar les subvencions pendents per les llars d´infants de tres cursos escolars, concretament dels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Específicament, el contenciós es va interposar contra les resolucions dictades per la conselleria en què desestimava els requeriments que li feien aquests consistoris per cobrar les subvencions per a les escoles bressol municipals que el Govern català havia fixat l´any 2010, i que dels 2012 al 2015 no va fer efectives.

El TSJC reconeix amb la sentència el dret dels Ajuntaments recurrents "a percebre la suma de 1.300 euros per alumne de les escoles bressol de titularitat municipal, en relació als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15". En el cas d´Olesa, a l´espera dels càlculs definitius, aquesta quantitat podria arribar als 400.000 euros.

L´alcaldessa d´Olesa, Pilar Puimedon, creu que era de justícia reclamar judicialment aquestes aportacions impagades per part de la Generalitat ja que l´Ajuntament va haver d´assumir la part que va deixar d´aportar el departament d´ensenyament malgrat haver-hi un acord signat per al finançament de les llars d´infants municipals. Tot i que posteriorment la Diputació de Barcelona va fer-hi aportacions, l´alcaldessa ha precisat que "no va ser per a tots els cursos", i la quantia pagada, 875 euros per alumne, estava lluny dels 1.300 euros per alumne que hauria d´haver pagat la Generalitat. Pilar Puimedon ha precisat que en el cas d´Olesa de Montserrat, amb dues llars d´infants municipals, "l´Ajuntament va haver d´incrementar la partida anual en 150.000 euros" durant aquells cursos.