La tradicional festa dels Tres Tombs conquereix el centre d'Igualada

La capital de l'Anoia va acollir ahir una nova edició dels seus Tres Tombs. Aquest acte, present també a altres poblacions catalanes, beu de la tradició del gremi dels traginers de l'època. Una celebració vetllada des de fa gairebé dos segles per l'Antic Gremi de Traginers de la ciutat, al voltant de la festivitat de Sant Antoni Abat.

Aquestes festes patronals arribaven enguany a la 196a edició i, de tot el seguit d'actes que es desenvolupen aquests dies, el punt àlgid i que tradicionalment concentra més públic són els Tres Tombs viscuts ahir.

Els carrers de la ciutat es van omplir de públic familiar. Els més menuts no van parar de saludar els cavalls, al seu pas, i es van quedar bocabadats pels estrambòtics carros, com és el cas del gegantesc carruatge de palla. Alguns dels participants, fins i tot, van llançar caramels als vianants, una imatge que recorda la cavalcada de Reis de la mateixa ciutat, tot just fa un parell de setmanes.

En aquest recorregut circular hi van prendre part desenes de car-ros i carruatges, així com centenars de cavalls. Com és habitual, la comitiva era encapçalada pel Fanal, seguit de la Secció d'Hípica dels Mossos d'Esquadra, el carro amb la imatge de sant Antoni, les banderes gremials portades per les bandereres d'enguany, i la pubilla amb les seves dames d'honor.

Enguany, la tradicional cercavila, ja consolidada, no presentava cap novetat significativa respecte de les darreres edicions, si bé aquesta vegada s'han fet molt visibles elements de protesta pels presos polítics i els Jordis: amb els característics llaços grocs a la solapa d'alguns genets i les pancartes amb lemes de «llibertat presos polítics» penjant de carruatges.

Al tercer tomb, com és també tradició, es va dur a terme la benedicció de les cavalleries i les mascotes, ja que sant Antoni Abat és, a més de patró dels traginers, patró de tots els animals de peu rodó i dels animals domèstics.

En l'edició d'ahir, els igualadins destacats pel seu paper en la festa van ser Rosa Maria Poch i Bosch, portadora de la bandera gran del gremi, i Glòria Poch i Bosch, a qui va correspondre la bandera petita. La pubilla d'aquest any ha estat Alexandra Bernaus i Guillén, i les dames d'honor, Ainoa Agüera i Fernández i Paula Berrocal i Riba.