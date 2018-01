Tricicle porta el seu «Hits» a Calaf per acomiadar-se del públic

La Festa Major d'Hivern, Santa Calamanda, donarà el tret de sortida el dissabte dia 3 de febrer, amb una nova edició de l'Escala en Hi-Fi de l'Esplai de la Gent Gran que es podrà veure a les 18.00 hores a la sala d'actes municipal.

El diumenge al migdia s'inauguren les botigues museu de la plaça Gran i a les 6 de la tarda el Casal de Calaf acollirà un dels grans atractius de la programació de la festa major d'hivern d'enguany: l'espectacle de Tricicle Hits, el darrer muntatge de la companyia, amb el qual s'acomiaden dels escenaris, després de més de 40 anys de trajectòria.

En paral·lel a l'espectacle, hi haurà sessió de ball al Casino de Calaf amb Àlex», a partir de les 7 de la tarda.

Les propostes més tradicionals arribaran el dilluns 5 de febrer, dia de Santa Calamanda i jornada festiva a Calaf. Al matí, a 2/4 de 12 hi haurà missa, amb ballada de la Metredansa, un ball típicament calafí recuperat els últims anys. En acabat, hi haurà una ballada de sardanes, al Casino de Calaf. A la tarda, es farà cinema infantil organitzat per Sismes Cine Club amb la pel·lícula La vida d'en Carbassó (a partir de les 6, al Casal ), el seguirà un concert i un ball amb Banda sonora.