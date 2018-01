Olesa coordina les regidories per actuar millor davant la violència masclista

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat posa en marxa un nou protocol d'abordatge integral de la violència masclista, per poder actuar ja en les tasques de prevenció. El document aprovat substitueix un altre protocol que tenia ja la finalitat d´actuar contra la violència de gènere, però que tenia un àmbit d´actuació més reduït.

En el nou protocol hi participen de manera transversal diferents departaments municipals, així com també serveis externs, com ara Mossos d´Esquadra, el CAP Olesa i el Servei d´Intervenció Especialitzada (SIE) del Baix Llobregat, depenent de la Generalitat.

Fins ara ja existia un protocol d´actuació per a casos de violència envers les dones que s´ha actualitzat i que ha aprovat el Ple Municipal de l´Ajuntament d´Olesa. La tècnica d´Igualtat de l´Ajuntament d´Olesa, Núria Jané, ha destacat que l´objectiu d´aquest protocol és sobretot treballar de manera coordinada tant en la prevenció com en l´actuació de casos de violència masclista, tot treballant des de quatre àmbits: la prevenció, la detecció, l´atenció i la recuperació.