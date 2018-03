La Torre inverteix 400.000 euros en la col·locació de gespa artificial al camp de futbol

El camp de futbol de la Torre tindrà gespa artificial la temporada que ve i una nova tribuna. Els treballs previs per a la cobertura de les grades de la instal·lació esportiva ja s'han iniciat.

El ple de la Torre de Claramunt va aprovar la licitació del projecte i les posteriors obres de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol de Vinçó. Es preveu que el projecte estigui enllestit el mes de maig i que les obres comencin a l'estiu, per tal que les instal·lacions estiguin a punt per a la propera temporada 2018-19. El cost previst de les obres és de prop de 400.223 euros, 356.000 dels quals els finança la Diputació de Barcelona, xifra que està pendent d'una possible d'ampliació que permetria introduir altres millores a les instal·lacions, segons han explicat fonts del govern local.

L'Ajuntament espera que aquest pressupost pugui ser una mica inferior, ja que en el concurs d'adjudicació les empreses que s'hi presentin poden aportar pressupostos a la baixa. Al final de les obres una empresa homologada farà una prova de funcionament i de la correcta instal·lació de la gespa per tal que aquesta compleixi els requisits tècnics i esportius per a la pràctica esportiva. Els serveis tècnics municipals i personal especialitzat de l'àrea d'esports de la Diputació de Barcelona s'encarregaran de la supervisió de les obres, segons expliquen els portaveus de l'Ajuntament. Actualment s'estan enllestint les obres prèvies d'instal·lació d'una marquesina per a les grades del camp de futbol, amb una despesa assumida per l'Ajuntament de 35.000 euros.